Imola, la cerimonia per la festa delle Forze Armate

Una cerimonia partecipata quella dedicata al 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, che si è svolta al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, nel Giardino “Stefanino Curti”.

In precedenza, nella Cattedrale di San Cassiano, era avvenuto il raduno delle delegazioni con il gonfalone Città di Imola, labari e bandiere, seguito dalla santa messa, in suffragio dei Caduti, celebrata da Don Andrea Querzè

In seguito il corteo, preceduto dal gonfalone e dai labari e bandiere, seguiti dalla Banda musicale Città di Imola, ha raggiunto il Monumento ai Caduti, nel Giardino “Stefanino Curti”. Qui si è svolta la cerimonia commemorativa in onore dei Caduti, con l’alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti da parte dell’Assessore alla Cultura Giacomo Gambi. Oltre a tanti cittadini, ai rappresentanti delle associazioni d’arma e partigiane, erano presenti anche le classi 2D e 2E delle scuole Innocenzo da Imola insieme con insegnanti e la Preside.

Al termine della cerimonia, il corteo ha proseguito attraverso Via Emilia depositando una corona innanzi alla lapide di Stefanino Curti e poi fino a via Fratelli Bandiera per l’inaugurazione della mostra storico-filatelica dedicata al centenario del Gruppo Alpini Valsanterno (1924-2024). La mostra è aperta presso la Sala Annunziata dal 3 al 10 novembre, con orari di apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.