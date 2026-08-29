Imola, la Camera del Lavoro: “Un contribuente su quattro dichiara meno di 15.000 euro l’anno”

«I dati Ires, relativi a Imola, confermano che il reddito medio cresce, ma non per tutti allo stesso modo - commenta Stefano Moni, segretario generale della Camera del lavoro di Imola -. Chi vive di lavoro dipendente o di pensione, cioè la stragrande maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori imolesi, non ha ancora recuperato quanto perso a causa dell’inflazione degli ultimi anni. Il fatto che quasi un contribuente su quattro dichiari meno di 15.000 euro l’anno è un campanello d’allarme sociale che chiede risposte concrete: rinnovo dei contratti nazionali fermi da troppo tempo, contrasto ai bassi salari e al lavoro precario e povero, misure contro il caro energia e il caro carburanti, politiche fiscali che alleggeriscano davvero il carico su lavoro e pensioni e non su rendite e grandi patrimoni. Continueremo a chiedere alle istituzioni, a tutti i livelli, interventi strutturali concreti».