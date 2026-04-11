Imola, l’ultimo saluto a Francesco Pio Bassi al campo di Toscanella - Gallery

Mentre le indagini sul tragico incidente stradale di Pasqua proseguono, oggi alle 10 il campo sportivo della Dozzese, a Toscanella, si è celebrato l’ultimo saluto a Francesco Pio Bassi. Il giovane lascia padre, madre, una sorellina e la nonna con la quale viveva. Ma a piangerlo soon stati in tanti, dai colleghi della Gallery Holding dove lavorava come magazziniere, agli inseparabili compagni di squadra. I compagni di squadra della Juvenilia di Imola e la società erano presenti con una maglietta numero 10 firmata da tutti e un pallone. Il calcio era la passione del 21enne. Dopo gli inizi con la Dozzese, fino all’anno del salto in Prima categoria, aveva vestito le maglie di Juvenilia e Sporting Valsanterno, prima del ritorno, in questa stagione, alla squadra neroverde.