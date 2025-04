Imola, l’omaggio a Maria Zanotti e Livia Venturini

Questa mattina a Imola, all’angolo tra piazza Matteotti e via Emilia, si è tenuta una cerimonia di commemorazione di Maria Zanotti e Livia Venturini, davanti alla lapide loro dedicata, con la classe 3° della scuola secondaria di primo grado Andrea Costa e la professoressa Maria Di Ciaula, nell’ambito del progetto ‘Quando un posto diventa un luogo’. È stato deposto un mazzo di fiori a ricordo delle donne antifasciste e della Resistenza. La commemorazione è stata accompagnata dall’animazione musicale del Coro del Tempo Libero della Nuova scuola di musica Vassura-Baroncini. Sono intervenute la vicesindaca Elisa Spada e l’Anpi di Imola.

L’iniziativa ha ricordato quanto accadde il 29 aprile 1944, durante la manifestazione delle donne in piazza Matteotti, organizzate nei ‘Gruppi di difesa’ per reclamare dalle autorità comunali la distribuzione di generi razionati: i militi della Gnr fascista, intervenuti per impedire l’accesso al palazzo, spararono provocando la morte di Maria Zanotti e Livia Venturini.

Successivamente nel Piazzale Marabini - Stazione Ferroviaria è stato deposto un mazzo di fiori alla lapide situata nell’aiuola davanti alla stazione ferroviaria, dedicata alle donne della Resistenza.