Imola, l’odissea di una disabile in stazione per l’ascensore guasto

«Già la mia vita è complicata, perché tutto deve essere così difficile?». Dieci anni in carrozzina e una stanchezza che oggi, di fronte a un’estate di barriere architettoniche e servizi al palo, si è trasformata in disperazione. È il racconto dell’Odissea vissuta da Serena Franzosa, 48enne imolese che, il 18 luglio scorso, ha deciso di partire per una gita al mare a Rimini con un’amica, in direzione dell’attrezzata “Spiaggia Libera Tutti”. Tuttavia, il suo viaggio si è rivelato più complesso del previsto, un vero e proprio percorso a ostacoli. Una giornata vissuta tra problemi di comunicazione, ascensori fuori uso, navette introvabili, pedane bloccate e persino l’umiliazione di ritrovarsi «sequestrata» su una banchina ferroviaria.