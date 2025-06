Imola, l’Istituto Santa Caterina compie 110 anni: una grande festa aperta a tutta la città

«Invitiamo tutta la popolazione imolese alla nostra giornata di festeggiamenti che si terrà a partire dalle 17 presso l’Istituto in Via Cavour 2/e - dice la presidente Francesca Albonetti -. Oltre che scoprire le nostre tante realtà facendo anche un giro all’interno dell’Istituto, in quell’occasione sarà possibile partecipare attivamente al nostro compleanno seguendo il programma della festa».

Si parte alle 17 con l’apertura dello spazio bar con gelati e bibite e fino alle 19.30 si possono scoprire i giochi di una volta con Nonno Banter, mentre i giochi sportivi e di intrattenimento sono affidati agli animatori dell’oratorio doposcuola. Alle 18.30 lezione animata in giardino; mentre in tre tornate, alle 17.30-18.30-19.30 sono previste visite guidate alla stanza di don Bughetti, ricostruita alla chiesa del Carmine (accessibile a gruppi a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria al banchetto di accoglienza a Santa Caterina). A partire poi dalle 18.30 mercatini solidali con “Gli amici di Santa Caterina” e dalle 18.30 alle 23 stand gastronomico

Sono previsti anche alcuni spettacoli: dalle 18.30 alle 20.30 intrattenimento musicale con duo chitarra e voce e alle 20.45 “Se fossi te non sarei me” di e con Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini. Alle 21.30 musica dal vivo con gli Aqstikers.

«Lavorare in un luogo che da 110 anni accoglie, aiuta e accompagna persone fragili, con storie difficili, riempie le nostre giornate di significato - dice la direttrice Francesca Albonetti - e ci costringe a stare, con le nostre piccolezze, di fronte a un gigante. Ci costringe a guardare la realtà da un punto di vista diverso, quello di chi, di solito, non viene visto o viene rifiutato. Ecco il perché di questa festa. Stiamo vivendo un momento complesso sui temi sociali e anche impegnativo sul fronte economico eppure ci meritiamo una festa insieme a tutta la cittadinanza. Perché questo luogo possa essere una ricchezza per tutti e curato da tutti. Vi aspettiamo numerosi per venire a festeggiare con noi e per chi ancora non ci conoscesse a venire a dare uno sguardo alla nostra realtà».