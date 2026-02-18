Imola, l'incrocio tra via Mentana e via Selice riapre il 21 febbraio

A Imola l’incrocio tra via Mentana e via Selice, interessato dal cantiere della copertura del Canale dei Molini, riaprirà sabato 21 febbraio 2026. L’asfaltatura è prevista per venerdì 20 febbraio 2026, mentre il completamento con la segnaletica orizzontale è programmato per lunedì 23 febbraio. La Direzione lavori sarà presente sul cantiere prima della riapertura al traffico per verificare che tutto sia regolarmente eseguito.

L’intervento ha riguardato il rifacimento di due solai stradali sulla copertura del Canale dei Molini e compreso anche la ripulitura e il controllo del canale stesso, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza idraulica. Un tema divenuto particolarmente sensibile dopo le alluvioni che hanno colpito il territorio dal 2023 in poi e che l’Amministrazione ha raccolto avviando un’analisi complessiva dell’intera rete idraulica cittadina, dai lavori sul lungofiume ai cantieri fognari con l’installazione di nuove valvole clapet, fino agli interventi su scoli e canali minori.

Il Canale dei Molini rappresenta una delle più antiche opere idrauliche medievali del territorio, lunga complessivamente circa 42 chilometri, nata per derivare le acque del Santerno a servizio di mulini, irrigazione, attività artigianali e opere di bonifica. La messa in sicurezza e la manutenzione della sua copertura costituiscono uno dei tasselli di una strategia più ampia di tutela della rete idraulica cittadina, che tiene insieme sicurezza, resilienza e valorizzazione di un patrimonio storico e infrastrutturale della città.

Così il sindaco Marco Panieri: “Con la riapertura dell’incrocio tra via Mentana e via Selice si conclude un altro intervento importante per la nostra città. Un’opera non solo di manutenzione, ma di vera e propria riqualificazione: il rifacimento dei solai sulla copertura del Canale dei Molini e il controllo del canale stesso rappresentano un intervento concreto sulla sicurezza e sulla resilienza della nostra rete idraulica. Con la riapertura dell’incrocio si chiude una fase di disagi e si restituisce piena percorribilità a un nodo viario strategico. È stato un cantiere che ha comportato disagi per il quartiere, per i residenti e per le attività economiche della zona, e per questo desidero ringraziare tutti per la pazienza e la collaborazione dimostrate in queste settimane. Continuiamo così, passo dopo passo, con un programma di interventi diffuso su tutta la città, per garantire infrastrutture più sicure, più moderne e più adeguate alle sfide che abbiamo davanti”.