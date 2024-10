Imola, l’ex Bacchilega si svela e da oggi è anche un dolce

Il centro storico ieri pullulava già di eventi del Baccanale arrivato al suo secondo week end, fra chef tristellati e olivicoltori e promotori dell’olio da tutta Italia. Ma tutti gli occhi degli imolesi alla fine finivano per puntare sulle vetrine riaccese dell’ex Caffè Bacchilega che oggi pomeriggio alle 16 svelerà i nuovi ambienti.

Un’accelerazione al cantiere decisa nel giro di un paio di settimane. «è stata dura, ma devo dire davvero grazie a tutti gli artigiani che hanno sposato il nostro progetto - commentava ieri alla vigilia del disvelamento del locale un indaffarato Sebastiano Caridi, il famoso pasticcere che ha ottenuto la gestione dell’ex caffè storico di Imola per i prossimi nove anni -. Un lavoro grandissimo che abbiamo voglia di far vedere agli imolesi... non ho mai visto tanta curiosità per l’apertura di un locale».

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola