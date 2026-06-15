Imola, l’emozione di Cremonini davanti al suo pubblico: “Spettacolo meraviglioso. Ora sento l’esigenza di togliere”

IMOLA. L’entusiasmo del concerto di Imola di Cesare Cremonini coinvolge anche lo stesso cantante bolognese. Oggi sul suo profilo Facebook, dopo il grande successo dell’evento che ha inaugurato la Music Park Arena, ha postato alcune immagini che rendono l’idea di quanto sia stato un evento grande e per certi versi storico. «Mentre andavo verso il palco di Imola», scrive, «mi sono fermato a guardare questo spettacolo meraviglioso: il pubblico di #CremoniniLIVE26. Ho chiamato la band e ci siamo abbracciati lì, ascoltandovi cantare. Fra pochi giorni chiuderò questo tour storico a Firenze e ci saranno 60.000 persone pronte a vivere un’esperienza totale. Sarà l’ultimo concerto di queste dimensioni che farò per un bel po’. Non si può far decidere ai numeri e agli incassi dei tour chi sei come artista. Sento l’esigenza di togliere, non di aggiungere, perché dopo questi risultati, che ho sempre desiderato, sarebbe solo una rincorsa verso il di più e io morirei come artista così, voglio dare il massimo valore alla nuova musica che sta nascendo. Ma forse è anche per questo che ogni concerto sta diventando un giorno indimenticabile».