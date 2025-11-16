Imola, l bistrot Semplice di Mascia e soci ha festeggiato un anno dall’apertura

Semplice Cucina & Cocktail, il bistrot affacciato su Piazza Matteotti, venerdì ha compiuto un anno. «Semplice nasce da un’idea, da una voglia di essere sempre noi, in maniera più “easy”, con naturalezza e simpatia, in modo immediato e spontaneo. Abbiamo immaginato un locale che potesse diventare un luogo informale ma concreto, divertente ma impeccabile. In cucina come al bancone. Credo fosse un desiderio di tanti, Piazza Matteotti ci ha accolto e fatto sentire a casa fin da subito. In un anno, abbiamo accolto oltre 10 mila ospiti, abbiamo servito più di 15 mila drink, migliaia di piatti cucinati al tavolo e tapas servite al bancone; abbiamo stappato centinaia di bottiglie di vino per feste, ricorrenze, degustazioni. Abbiamo coinvolto amici e partner per un costante confronto di crescita». Così Max Mascia, chef dello storico San Domenico, il ristorante 2 Stelle Michelin più longevo d’Italia, riassume il primo anno di attività del bistrot inaugurato nel novembre 2024 sotto i portici di Palazzo Sersanti in Piazza Matteotti, nel cuore di Imola. Il suo socio Davide Camanzi testimonia: «È stato un anno avvincente, ricco di nuove esperienze, durante il quale ho avuto modo di imparare tante cose cercando innanzitutto di dare sempre il mio punto di vista da cliente. Prima di tutto mi sento di ringraziare gli amici e soci di Semplice per quello che mi insegnano quotidianamente e per l’impegno che mettono in tutto, con il sorriso e la grinta che fanno la differenza quando si vuole fare impresa in un settore molto bello ma sempre più complesso, dove nulla può essere lasciato al caso»

Fa parte del team anche Francesco Cioria, sommelier del San Domenico: « Sono molto felice che Semplice stia per spegnere la sua prima candelina e mi auguro che ce ne siano molte altre. Il locale è nato dall’idea di persone che fanno ristorazione da una vita; io, per esempio, lavoro nel settore da quasi 24 anni. Con Semplice abbiamo voluto creare un locale esattamente come piace a noi e come pensiamo che la ristorazione debba essere: di qualità eccellente e animato da professionisti appassionati. Dopo un anno, siamo felici della strada intrapresa perché il nostro sogno si sta realizzando: il bar ha una sua identità mentre le novità della cantina interessano moltissimo i nostri commensali. Cerchiamo l’altissima qualità dappertutto: dallo studio maniacale che mettiamo dietro a ciascun drink, dalla scelta del bicchiere alla guarnizione, fino all’accompagnamento. Il cliente si lascia ormai guidare da Marino, il nostro bartender, che ha sviluppato un vero legame con chi si accomoda al bancone guidandolo alla scoperta del mondo sterminato della mixology». L’aperitivo al bancone, vero punto forte del locale, inizia alle 18. Giacomo Marcattili, maitre del bistellato, e a sua volta socio di Semplice si è detto «sorpreso dall’energia di Semplice, la vivacità del bancone. Fin dal primo giorno abbiamo riscontrato una bellissima risposta dalla città e dai cittadini, il locale è molto frequentato e apprezzato. Credo che il punto forte di Semplice sia il calore che si percepisce appena si entra, la novità del bancone dove poter bere un aperitivo o un cocktail after-dinner, la semplicità fatta bene, di qualità e con passione». Il locale è chiuso: martedì tutto il giorno. Lunedì, mercoledì e giovedì solo a pranzo.