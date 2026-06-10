Imola, l’autodromo rinnova la convenzione con la scuola di Motorsport Mts

È stata presentata questa mattina, presso la sala briefing dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, la nuova edizione dei percorsi formativi di MTS – Motorsport Technical School, che per il secondo anno consecutivo si svolgeranno negli spazi del circuito imolese, cuore della Motor Valley italiana.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Eugenia Capanna, ceo & Founder di MTS, Marco Panieri, sindaco di Imola con delega all’Autodromo e ai Grandi eventi, e Massimo Monti, Amministratore Unico Formula Imola, insieme ad alcuni dei docenti e professionisti del settore coinvolti nei percorsi formativi, tra cui Cristiano Rissone - Race Engineer, Marco Caccianiga - Race Engineer Honda Moto3 e Alessandro Baldo - Race Engineer GT2. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i Master Race Car Engineer, Master Race Bike Engineer e il corso Performance Engineer, percorsi altamente specializzati che prenderanno il via nel mese di novembre 2026 e che rappresentano una concreta opportunità di accesso al mondo professionale del motorsport.

La conferma della collaborazione tra MTS e l’Autodromo di Imola rafforza un progetto che punta a valorizzare il legame tra formazione tecnica, territorio e industria motoristica, creando un ecosistema capace di mettere in contatto giovani talenti, aziende e team del settore.

Lo scorso anno accademico ha registrato risultati particolarmente positivi: 24 studenti tra ingegneri di pista e telemetristi hanno completato il percorso formativo lo scorso 19 marzo e diversi di loro sono già entrati professionalmente nel paddock e nei team motorsport. Tra questi, Federico Rorro, oggi operativo in AIKOA Racing, Alessandro Zampieri, già coinvolto in collaborazioni con diversi team, e Francesca Ingall che, insieme a Trident, ha recentemente conquistato un importante podio in Formula 4.

L’offerta formativa MTS si distingue per un approccio fortemente pratico: oltre il 60% delle attività didattiche è dedicato a esercitazioni tecniche, sessioni al simulatore professionale e giornate operative in pista. Durante queste attività gli studenti lavorano a stretto contatto con ingegneri, meccanici, piloti e vetture reali, simulando le dinamiche di una vera squadra corse e acquisendo competenze immediatamente applicabili nel mondo del motorsport.

I risultati della prima edizione confermano l’efficacia del modello formativo: oltre l’80% degli studenti ha già avviato collaborazioni professionali nel settore motorsport, significato che sempre più team e aziende si rivolgono a MTS per la ricerca di personale tecnico specializzato, riconoscendo nella scuola un punto di riferimento nella formazione del motorsport.

Anche per il prossimo anno accademico saranno presenti docenti provenienti dalle principali categorie del motorsport internazionale, tra cui Formula 1 e MotoGP, oltre a professionisti attivi nei campionati GT, Formula 4, Superbike e Moto3, con l’obiettivo di offrire agli studenti un percorso sempre più vicino alle reali esigenze del settore.