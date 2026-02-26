Imola, l’autodromo presenta un 2026 ricco di grandi appuntamenti

Grande attenzione sarà riservata anche alla storia e alla cultura del motorsport . Da non perdere manifestazioni molto attese come l’Historic Minardi Day e l’Imola Classic , appuntamenti dedicati al patrimonio sportivo e alle auto storiche che hanno reso celebre il circuito nel mondo.

Non mancheranno eventi dedicati ai brand e alle community automotive, come l’appuntamento con Lamborghini Arena, che trasformerà il circuito in un luogo di esperienza e incontro per appassionati e clienti del marchio, rafforzando ulteriormente il legame con l’identità produttiva della Motor Valley e con l’immagine del Made in Italy nel mondo.

Tra i momenti di maggiore rilievo spicca il terzo anno del FIA World Endurance Championship con la 6 Hours of Imola , secondo appuntamento del campionato, che porterà in pista le Hypercar e le LMGT3 dei principali costruttori internazionali. Un evento che negli ultimi anni ha rafforzato il posizionamento del circuito nel calendario endurance, attirando team, piloti e pubblico da tutta Europa e contribuendo alla promozione internazionale del territorio.

Il 2026 si preannuncia come una stagione di grande rilevanza per l ’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, che questa mattina ha presentato il calendario degli eventi.

Il calendario 2026 include inoltre eventi inclusivi, culturali e sostenibili che rafforzano la dimensione polifunzionale dell’impianto. Tra questi, WOW Women Motor, dedicato alla promozione della partecipazione femminile nel motorsport, e Imola Green, manifestazione focalizzata sulla mobilità sostenibile, sull’educazione ambientale e sul rispetto del territorio, a conferma dell’impegno dell’Autodromo verso la sostenibilità e l’integrazione con la comunità locale.

Accanto ai grandi eventi sportivi, l’Autodromo si conferma sempre più spazio aperto anche pubblici differenti. Manifestazioni come Monsterland, uno dei principali eventi di Halloween in Italia ospitato all’interno del circuito, e il Carnevale dei Fantaveicoli, dimostrano la capacità dell’impianto di attrarre nuove generazioni e di diversificare l’offerta, trasformando il circuito in una vera piattaforma di intrattenimento e aggregazione.

Sempre più centrale è anche il legame con il mondo della formazione e della ricerca. Il progetto PitLab – laboratorio permanente di innovazione e trasferimento tecnologico ospitato all’interno dell’Autodromo – consolida la collaborazione con le Università e i centri di ricerca, creando un ponte concreto tra motorsport, ingegneria, sostenibilità e nuove competenze. In questo modo il circuito rafforza il proprio ruolo non solo come teatro di competizioni, ma come hub di conoscenza e sperimentazione, coerente con la vocazione tecnologica della Motor Valley.

Senza dimenticare eventi non motoristici di caratura nazionale come il campionato italiano Duathlon Sprint, il Giro dei Tre Monti podistico e il GP Fabbi Imola riservato al ciclismo giovanile.

Sono inoltre previste 58 giornate di apertura al pubblico, dove sarà possibile percorrere il tracciato a piedi o in bicicletta, confermando l’Autodromo come spazio vissuto e condiviso dalla cittadinanza.