Imola, l’autodromo presenta un 2026 ricco di grandi appuntamenti

Il 2026 si preannuncia come una stagione di grande rilevanza per l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, che questa mattina ha presentato il calendario degli eventi.
Tra i momenti di maggiore rilievo spicca il terzo anno del FIA World Endurance Championship con la 6 Hours of Imola, secondo appuntamento del campionato, che porterà in pista le Hypercar e le LMGT3 dei principali costruttori internazionali. Un evento che negli ultimi anni ha rafforzato il posizionamento del circuito nel calendario endurance, attirando team, piloti e pubblico da tutta Europa e contribuendo alla promozione internazionale del territorio.
Accanto al WEC, il 2026 vedrà protagonista anche l’endurance europea con una tappa della European Le Mans Series, ulteriore conferma della vocazione internazionale dell’impianto.
Il calendario darà ampio spazio anche al motorsport nazionale con gli appuntamenti dell’ACI Racing Weekend, che porteranno a Imola i principali campionati tricolori auto, e con il Campionato Italiano Velocità, riferimento assoluto per il motociclismo nazionale su pista.
Non mancheranno eventi dedicati ai brand e alle community automotive, come l’appuntamento con Lamborghini Arena, che trasformerà il circuito in un luogo di esperienza e incontro per appassionati e clienti del marchio, rafforzando ulteriormente il legame con l’identità produttiva della Motor Valley e con l’immagine del Made in Italy nel mondo.
Grande attenzione sarà riservata anche alla storia e alla cultura del motorsport. Da non perdere manifestazioni molto attese come l’Historic Minardi Day e l’Imola Classic, appuntamenti dedicati al patrimonio sportivo e alle auto storiche che hanno reso celebre il circuito nel mondo.