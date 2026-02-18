Imola, l’Autodromo e il Porto di Ravenna collaboreranno per sviluppare nuove opportunità turistiche

Si è svolto ieri a Imola un incontro dedicato allo sviluppo di sinergie turistiche tra il Porto di Ravenna e l’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”. L’iniziativa, promossa da Ontm-Osservatorio Nazionale Tutela del Mare e organizzata dal Comune di Imola, ha visto la partecipazione del sindaco di Imola Marco Panieri, della coordinatrice territoriale per l’Emilia-Romagna di Ontm Annagiulia Randi, del direttore marittimo dell’Emilia-Romagna e comandante del Porto di Ravenna Maurizio Tattoli, del presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, Francesco Benevolo, del direttore generale di Rccp - Ravenna civitas cruise port srl, Anna d’Imporzano, di Michela Fabbri di IF Tourism company e dell’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi.

Nel corso dell’incontro sono state approfondite possibili forme di collaborazione finalizzate alla valorizzazione turistica dell’Autodromo di Imola e alla promozione integrata del territorio. In particolare, il tavolo ha discusso strategie concrete per mettere in relazione il comparto crocieristico dello scalo ravennate con l’offerta turistica imolese, intercettando i flussi dei crocieristi che approdano al porto di Ravenna.

L’obiettivo condiviso è di costruire un nuovo sistema di accoglienza e promozione coordinato, capace di rafforzare l’attrattività del territorio e generare nuove opportunità di sviluppo economico e turistico in chiave di sostenibilità e accessibilità.

«Mettere in relazione il Porto di Ravenna e l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari significa ragionare in termini di sistema territoriale, non di singoli attrattori - ha detto il sindaco di Imola Panieri -. Abbiamo davanti un’opportunità concreta: intercettare i flussi crocieristici che approdano a Ravenna e proporre loro un’esperienza integrata che valorizzi Imola, il suo autodromo, il centro storico, l’offerta culturale ed enogastronomica. Parliamo di migliaia di visitatori ogni anno che possono diventare ambasciatori del nostro territorio, se siamo capaci di costruire proposte organizzate, facilmente accessibili e competitive. L’incontro va esattamente in questa direzione: creare una regia condivisa tra istituzioni, associazioni, porto, operatori turistici e realtà locali, per strutturare pacchetti, servizi di trasporto dedicati, promozione coordinata e percorsi tematici legati al motorsport, alla Motor Valley e alle eccellenze della Romagna. Per Imola significa ampliare il bacino di visitatori, destagionalizzare i flussi, rafforzare l’indotto economico e consolidare il ruolo dell’autodromo come porta d’ingresso internazionale del territorio».

La coordinatrice territoriale per L’Emilia-Romagna di Ontm Annagiulia Randi aggiunge : «Promuovere collaborazioni che sviluppano azioni concrete per la sostenibilità dell’industria turistico-ricreativa legata al mare e che uniscono amministrazioni preposte alla tutela del mare e alla gestione dei porti, operatori portuali, ed enti locali rientra nel quadro delle tante attività che come Ontm portiamo avanti in tutto il territorio nazionale. La sinergia nata con l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari è la testimonianza che è possibile contribuire allo sviluppo di una blue economy sostenibile anche attraverso il coinvolgimento di realtà non strettamente correlate al mare».