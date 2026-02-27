Imola, l’autodromo e i flussi turistici: “Picchi raggiunti non solo con la F1”

Non sarebbe tanto per fare di necessità virtù, ma una convinta dichiarazione di intenti. Chi ha amministrato Imola negli ultimi cinque anni, e si ricandida a farlo, non si stanca di ripetere che l’autodromo è «un asset economico fondamentale per la città su cui continuare a investire anche senza Formula uno». Chi l’autodromo lo gestisce direttamente deve far quadrare i conti, come ha ribadito l’amministratore unico di Formula Imola Massimo Monti nella recente commissione consigliare autodromo, e per farlo punta a lavorare 365 giorni l’anno, non necessariamente in campo motoristico, ma virando sempre più su eventi, formazione, affitto commerciale di spazi e strutture, ovviamente turismo.
Ad avvalorare la bontà della strada intrapresa nel nome della cosiddetta “polifunzionalità”, il Censis ha portato all’attenzione numeri incoraggianti ieri alla presentazione del programma 2026 dell’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, rilanciandolo come «una delle infrastrutture sportive strategiche dell’Emilia-Romagna» anche al di là del possibile ritorno della Formula 1.