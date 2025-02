Imola, l’auto traboccava di attrezzi rubati per migliaia di euro: vedono i Carabinieri e fuggono a piedi

Durante i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola si sono imbattuti in una banda di criminali in fuga che hanno abbandonato un’automobile per dileguarsi nella campagna circostante. All’interno dell’auto, una Volkswagen Tiguan che era stata rubata a Budrio, i Carabinieri hanno trovato diversi attrezzi professionali per l’edilizia del valore di migliaia di euro. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli strumenti rinvenuti si trovano ancora dai Carabinieri di Imola, caserma di via Cosimo Morelli. Coloro che hanno denunciato un furto di attrezzi professionali per l’edilizia, possono telefonare ai Carabinieri di Imola e prendere un appuntamento per verificare la refurtiva.