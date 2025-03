Imola, l’associazione Paolina regala 70 libri alla Pediatria

imola

L’associazione Paolina rinnova la composizione della biblioteca del reparto di Pediatria e Nido di Imola donando all’Ausl di Imola 70 libri per i bambini. Libreria anch’essa “regalo” della Paolina nel 2013 e periodicamente manutenuta ed arricchita con successive donazioni. A consegnare la donazione al direttore del reparto Paolo Bottau e al coordinatore assistenziale Andrea Menni, sono stati un nutrito gruppo di volontari dell’associazione, tra cui i giovanissimi Filippo e Giacomo Zardi, che hanno voluto sottolineare l’impegno della Paolina nel garantire che gli ospiti della Pediatria possano disporre di libri, fumetti, quaderni e pennarelli da colorare per trascorrere qualche ora di serenità durante il ricovero. «Un piccolo gesto che speriamo possa portare un sorriso anche in momenti difficili - ha spiegato Luca Dalla, responsabile sociale per comunicazione ed eventi della Pubblica Assistenza Paolina -. La nostra associazione di volontariato, nata nel 2007, si impegna ad aiutare chiunque stia attraversando un momento di disagio nella nostra comunità». Anche il dottor Paolo Bottau, responsabile del reparto Pediatria e Nido, ha voluto esprimere la sua gratitudine verso l’associazione e i giovani volontari. «Hanno dimostrato come piccoli gesti possano fare una grande differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie. Questa iniziativa sottolinea l’importanza della collaborazione tra associazioni e comunità locali nel costruire un tessuto sociale più solidale e attento alle necessità di tutti».