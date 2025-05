Imola, l’assessore regionale Paglia: “Tracmec, ora bisogna dare una prospettiva produttiva”

“Ora la Regione non farà mancare il proprio impegno a lavorare insieme per provare a costruire un futuro industriale per il sito TracMec, così da non perdere capacità produttiva nel territorio di Imola e dell’Emilia-Romagna”. Così l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Paglia dopo il ritiro dei licenziamenti alla TracMec di Mordano e l’avvio di un contratto di solidarietà fino al 31 dicembre.

“È una notizia che ci dà grande soddisfazione e premia la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori. Era l’obiettivo che ci eravamo prefissati e consente l’apertura di una fase di maggiore serenità, che consente a tutti di ragionare con più profitto sulla possibilità di dare al sito di Mordano una prospettiva produttiva”, ha concluso Paglia.