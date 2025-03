Imola, investito sulle strisce da una moto: 70enne in gravi condizioni

Investito da una moto, 70enne in gravi condizioni. L’incidente si è verificato ieri verso le 18 a Imola in via Pisacane, all’altezza dell’hotel Olimpia. Una moto Honda Africa Twin condotta da un 46enne procedeva in direzione Faenza quando in prossimità dell’Hotel Olimpia ha urtato un pedone intento ad attraversare sule strisce pedonali. Il 70enne colpito è stato portato in elimedica all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Il conducente del motociclo è stato condotto al pronto soccorso di Imola in condizioni non gravi.