Imola, “Intrecci di comunità”: tempo di festa in piazza Matteotti

Oggi si conclude il percorso di “Intrecci di comunità” con la grande festa per tutta la comunità in piazza Matteotti insieme ad alcune associazioni del centro.

Terminerà così una manifestazione di grande successo nato nella primavera 2023 dalla collaborazione tra gli assessorati al Welfare e alla Partecipazione come upgrade della “Festa dei vicini” e che si è sviluppato in 12 feste attraverso i quartieri e le frazioni della città, i loro parchi, le loro piazze e i loro Centri sociali. Questi “incontri” non hanno rappresentato solo momenti di festa, ma veri e propri spazi di condivisione e riflessione, con l’obiettivo di “ri-scoprire” il valore dello stare insieme, sviluppare convivialità e rafforzare legami di prossimità e solidarietà tra gli abitanti.

Il programma

I quartieri e le frazioni che hanno organizzato le rispettive feste saranno presenti portando foto e tanto altro così da creare un’unica grande mostra a beneficio di tutta la comunità.

Si parte alle 16 con l’evento Tris Sport Salute e Sicurezza Camminata e Staffetta non agonistiche e inclusiva a cura del Csi. Alle 16.30 spazio alla lettura per bambini e bambine 3-6 anni con la libreria Il Mosaico. Alle 17 lo spettacolo di burattini “Una Zuppa Speciale” del Circolo Arci Estro. Dalle 17 alle 20.30 i giochi di strada con Nonno Banter 57, lo spazio VolaBo per conoscere le associazioni di volontariato, il laboratorio della Bottega d’Arte sociale, lo spazio Exit Progetto Basaglia 100, l’area giochi di Estro e l’animazione con palloncini curata dai Centri sociali Tiro a Segno e Bocciofila. Alle 17.45 i saluti istituzionali e la presentazione del percorso di Intrecci di Comunità. Poi, alle 18.15, lo spettacolo di Exit “Siamo tutti Marco Cavallo”. Dalle 18.30 alle 20.30 attivo lo stand gastronomico solidale a cura dell’Antica società dei Maccheroni di Borgo Tossignano. Alla stessa ora lo spettacolo danzante e di animazione a cura del Centro sociale Tiro a Segno. Gran finale, dalle 20.30, con il concerto del Coro dell’associazione Trama di Terre. In caso di maltempo l’evento si terrà sotto il centro cittadino.