Imola, intesta tutto alla suocera per frodare il Fisco e accumula tasse arretrate per 500mila euro VIDEO

Pur di “sottrarsi alle procedure della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, avrebbe “scientemente e sistematicamente pagato tutti i fornitori” della sua ditta di confezionamento abiti “ad eccezione del Fisco, nei confronti del quale ha accumulato debiti per oltre 500.000 euro”.

Intesta tutto alla suocera

E in seguito, spiega la Guardia di finanza di Imola, “ha svuotato l’azienda cedendo, di fatto solo sulla carta, i macchinari ad una società di nuova costituzione, e quindi priva di debiti tributari, intestata alla suocera, rimanendone comunque l’amministratore di fatto e svolgendo l’attività negli stessi locali, con gli stessi dipendenti e gli stessi clienti e fornitori”. Questa la frode, messa in atto “con il classico schema ‘apri e chiudi’ da un imprenditore cinese attivo nel territorio del Circondario imolese, ricostruita dalle Fiamme gialle della Compagnia di Imola. Data la situazione, i militari hanno denunciato l’uomo e la sua prestanome alla Procura di Bologna per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, e successivamente hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di 315.169 euro, sequestrando quindi “37 macchinari per la cucitura degli abiti, un veicolo commerciale e tre conti correnti”.