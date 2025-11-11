Imola, intercettati due chili di cocaina destinati allo spaccio nel circondario

Ancora un arresto per spaccio di droga in città ad opera del Commissariato di Imola. Questa volta a finire nella rete è un 33enne di origini rumene residente a Castel San Pietro, sconosciuto fino alla settimana scorsa alla giustizia. L’uomo è stato fermato all’uscita del casello autostradale di Imola nella notte di venerdì scorso, dopo un periodo di pedinamenti e controlli dal momento che la polizia già si era messa sulle sue tracce ritenendolo uno spacciatore che riforniva più zone della città e dintorni.

Il suo nome era uscito nel corso d altri indagini e l’attività investigativa si era infatti concentrata su di lui relativamente a un attività di spaccio fra Imola, Castel San Pietro e Castel Guelfo, fino a Bologna dove probabilmente era andato a rifornirsi anche la sera stessa dell’arresto. La sua quotidianità era fatta di spostamenti veloci in auto fra questi territori, incontri fugaci, spesso in strada, movimenti tali da lasciare la minor traccia possibile.

Nella notte fra giovedì e venerdì scorso è stato intercettato all’uscita del casello di Imola dalla polizia pronta al controllo. Dalla perquisizione personale è uscito mezzo grammo di cocaina che aveva nascosto nel cappellino da baseball che indossava. Il grosso però era sotto il sedile del trasportato, dove, in un pacchetto di carta natalizia, gli agenti hanno trovato impacchettato un unico panetto da 1,2 kg di cocaina pura, ancora da tagliare per lo smercio in dosi che avrebbe fruttato almeno 120mila euro. Dalla perquisizione della sua abitazione è spuntato fuori anche un pezzo da 100 grammi di hashish nascosto nella cabina armadio.

Oltre alla droga la polizia ha sequestrato anche un bilancino di precisione, oltre al cellulare per ricostruire l’attività di spaccio.