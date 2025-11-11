Imola, intercettati due chili di cocaina destinati allo spaccio nel circondario

Ancora un arresto per spaccio di droga in città ad opera del Commissariato di Imola. Questa volta a finire nella rete è un 33enne di origini rumene residente a Castel San Pietro, sconosciuto fino alla settimana scorsa alla giustizia. L’uomo è stato fermato all’uscita del casello autostradale di Imola nella notte di venerdì scorso, dopo un periodo di pedinamenti e controlli dal momento che la polizia già si era messa sulle sue tracce ritenendolo uno spacciatore che riforniva più zone della città e dintorni.