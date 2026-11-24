“AI: tutto sarà rivelato” è il titolo dell’ evento conclusivo del progetto Laboratorio Aperto del Nuovo Circondario Imolese. Il 26 novembre, tra l’Auditorium dell’Osservanza e il MIIX, imprese e startup si incontrano per esplorare le applicazioni concrete dell’Intelligenza artificiale, affrontare challenge reali e progettare.

A partire dalle 16 nella doppia cornice dell’Auditorium ex-Chiesa dell’Osservanza (via Padovani) e del MIIX, Hub dell’innovazione di Imola (via Ongaro 1-17, con ingresso da via Venturini) si passa dalla teoria dell’intelligenza artificiale alle sue applicazioni concrete, l’appuntamento vedrà infatti imprese e startup incontrarsi per esplorare le potenzialità dell’AI a partire da challenge reali, momenti di confronto e nuove opportunità di collaborazione. L’obiettivo dell’iniziativa è mettere in connessione bisogni, competenze e soluzioni tecnologiche per costruire insieme il prossimo passo dell’innovazione sul territorio.

La parte clou dell’evento è rappresentata dal matching tra startup e imprese: a partire dai bisogni e dagli ambiti di interesse espressi dai partecipanti, le imprese saranno accompagnate all’interno dei 10 corner tematici della Startup Gallery per incontrare le realtà più affini e approfondirne soluzioni, tecnologie e competenze. I confronti potranno proseguire nei Challenge Lab, dedicati a sfide concrete, con l’obiettivo di trasformare le connessioni nate durante l’evento in opportunità di sperimentazione, collaborazione e nuove progettualità da sviluppare anche oltre l’appuntamento del 26 novembre.

I 10 corner tematici saranno dedicati a : app e prodotti digitali, gestionali e automazione, cybersecurity, hr e organizzazione, agrifood e filiere, private ai e dati d’impresa, private cloud e infrastrutture, turismo d’impresa e marketing, finance e fundraising, manufacturing & industry. La partecipazione all’evento è gratuita, previa apposita registrazione tramite il seguente form online: https://bit.ly/3WbSHLp.

«Esprimo grande soddisfazione per il percorso compiuto in questi tre anni dal Laboratorio Aperto, che ha contribuito a diffondere la cultura digitale e a creare occasioni di incontro tra imprese, professionisti, istituzioni e cittadini – sottolinea Pierangelo Raffini, assessore allo Sviluppo economico e all’Innovazione del Comune di Imola –. La conclusione del ciclo progettuale 2024-2026 rappresenta un momento per valorizzare il lavoro svolto e guardare alle prossime sfide: rendere l’innovazione sempre più accessibile e trasformarla in opportunità concrete per il territorio. L’appuntamento del 26 novembre al MIIX assume proprio questo significato. Il nuovo Hub dell’innovazione di Imola è uno spazio pensato per mettere in relazione competenze, idee e sistema produttivo, accompagnando le imprese nei processi di trasformazione e favorendo la nascita di nuovi progetti. Invito imprese, startup, professionisti e cittadini a partecipare: sarà un’occasione per conoscere esperienze, condividere proposte e costruire collaborazioni. Perché il futuro del nostro territorio si costruisce insieme, facendo incontrare il talento delle persone e la capacità di innovare delle nostre imprese».