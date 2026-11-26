Infortunio sul lavoro ieri alle 15.30 in una azienda del territorio imolese. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola sono intervenuti in un’azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione, dove un dipendente, un operaio 33enne tunisino, si era ferito a una mano rimasta schiacciata durante la manutenzione di un macchinario dotato di nastro trasportatore. Soccorso dai sanitari del 118, l’operaio è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Imola in “Codice 2”.