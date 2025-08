Imola, indagini sul pirata della strada: identificato il modello dell’auto

Resta in prognosi riservata il ciclista imolese di 43 anni gravemente ferito nell’incidente avvenuto sabato notte all’intersezione tra via Salvo D’Acquisto e viale D’Agostino. Intanto proseguono le indagini della polizia locale del Nuovo circondario imolese per identificare il pirata della strada alla guida dell’auto che ha colpito il 43enne dandosi alla fuga subito dopo: secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, la vettura sarebbe una Punto di colore blu metallizzato: al vaglio degli agenti della polizia locale ci sono le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze, oltre ai varchi targa disseminati sul territorio. Decisivo, per individuare il modello dell’auto, anche il racconto fornito da un testimone oculare dell’incidente. Mentre il cerchio delle indagini va stringendosi intorno al fuggitivo, la speranza è che questi decida di costituirsi alle forze dell’ordine. Lo stesso comando della polizia locale ha lanciato un appello in tal senso, ricordando che il reato di omissione di concorso - la contestazione che scatterebbe nel caso in cui il responsabile dell’investimento non si facesse vivo - prevede pene fino a 12 anni di carcere.

Ma l’appello delle forze dell’ordine è rivolto anche a tutti coloro che potrebbero fornire informazioni di rilievo per ricostruire l’accaduto: chiunque fosse in possesso di ulteriori elementi utili all’inchiesta è pregato di contattare la centrale operativa della polizia locale del Nuovo circondario imolese al numero 800 446 611.