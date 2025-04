Imola, incidente sulla via Primo Maggio ferito un ciclista di 41 anni

Incidente intorno alle 17.40 a Imola sulla via Primo Maggio, coinvolte un’auto e una bicicletta. La Toyota Rav 4 condotto da un 68enne residente a Imola, circolava in via Primo Maggio in direzione Ferrara quando, giunto all’intersezione con via Nicoli, svoltava in quest’ultima urtando un velocipede elettrico che circolava in direzione opposta, condotto da un 41enne di Imola. Le condizioni di quest’ultimo sono risultate serie perciò è stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la polizia locale che ha effettuato i rilievi, l’urto è stato fra la parte anteriore dell’autovettura e la parte laterale sinistra del velocipede.