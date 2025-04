Imola, incidente sulla via Ladello grave un motociclista di 36 anni

Un grave incidente si è verificato oggi intorno alle 12.15 a Imola sulla via Ladello all’ intersezione con la via Nuova. Secondo i rilievi della polizia locale, una BMW guidata da un 39 enne residente a Imola, superato lo stop all’incrocio con via Nuova collideva con un motociclo Yamaha TMax che percorreva la via Nuova in direzione di via Correcchio, a condurre il motociclo era un 36enne residente a Sant’Agata sul Santerno. Il motociclista è stato sbalzato nel fosso a 15 m di distanza, soccorso e trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni dall’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.