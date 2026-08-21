Imola, incidente sul lavoro mentre ripara un escavatore: gravissimo 32enne imprenditore edile

Un gravissimo incidente sul lavoro nel cantiere. Ieri pomeriggio poco dopo le 14, i Carabinieri della Stazione di Dozza sono intervenuti in via Mezzocolle a Imola per un incidente sul lavoro accaduto a un imprenditore edile, specializzato in scavi, demolizioni e movimento terra. L’uomo, un 32enne italiano, residente a Imola, è rimasto gravemente ferito mentre stava facendo la manutenzione a un escavatore cingolato marca JCB, modello 65-R1. Soccorso dai sanitari del 118, il 32enne è stato trasportato d’urgenza a bordo dell’elicottero, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato in pericolo di vita. Accertamenti in corso da parte della Medicina del Lavoro dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola.