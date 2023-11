Imola, incidente: si schianta contro il palo del telefono, aveva la patente scaduta da 10 anni

I Carabinieri della Stazione di Fontanelice hanno soccorso un automobilista anziano che era finito fuori strada, schiantandosi contro un palo della telefonia. È successo alle 17 di martedì scorso, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Imola hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di aver avvistato un’automobile incidentata sul terreno adiacente a Via Montanara. I Carabinieri si sono diretti sul posto e quando sono arrivati, hanno soccorso l’anziano che riferiva di essere finito fuori strada a causa di un malore mentre stava andando a prendere il pane. Soccorso dai sanitari del 118, l’anziano è stato trasportato al pronto soccorso e dimesso poco dopo. Durante gli accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che l’automobilista si era messo alla guida con una patente scaduta una decina di anni fa, senza preoccuparsi di rinnovarla. L’automobilista è stato sanzionato in via amministrativa.