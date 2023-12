Incidente stradale la mattina del 25 dicembre in corsia nord della A14 al’altezza di Imola al km 48, con una donna di 78 anni ricoverata in gravi condizioni al Maggiore di Bologna. L’auto è uscita di strada e per estrarre la donna dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre il 118 con l’elisoccorso l’ha trasportata all’ospedale Maggiore, dove si trova ricoverata, in pericolo di vita.