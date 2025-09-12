Imola, incidente con feriti in A14 in corsia nord traffico bloccato in mattinata ferito un motociclista

Imola
  • 12 settembre 2025
Imola, incidente con feriti in A14 in corsia nord traffico bloccato in mattinata ferito un motociclista

Incidente con feriti in A14 all’altezza del chilometro 46 della corsia nord in territorio di Imola questa mattina intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118 e la polizia stradale. Secondo la ricostruzione della polizia autostradale si sarebbe trattato di un tamponamento che ha visto coinvolte quattro vetture e un motociclista di nazionalità svizzera che è stato caricato in elisoccorso sia pure cosciente e secondo i primi accertamenti non in gravi condizioni. Feriti lievi anche alcuni occupanti delle quattro auto. Per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso dapprima sono state chiuse entrambe le corsie di marcia e il traffico bloccato. Intorno a mezzogiorno era ancora chiusa una corsia in direzione nord, poi il traffico ha ripreso gradualmente ad essere regolare.

