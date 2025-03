Imola, incendio nella notte in un appartamento in via Beccaria 4 persone intossicate e 10 sfollati

Intorno alle 23 di ieri sera i vigili del fuoco di Imola e Medicina sono intervenuti in via Beccaria nel quartiere Zolino per un incendio scoppiato in un appartamento al quarto pianto del condominio al numero civico 18, originatosi probabilmente da una presa elettrica alla quale era attaccato un utensile elettrico, non è chiaro di che tipo. Le fiamme hanno devastato un appartamento e intossicato una famiglia , tre adulti e un minore, trasportati per precauzione all’ospedale di Imola, ma non gravi.

L’intervento è andato avanti fino alle prime ore del mattino, alla fine sono ben 5 gli appartamenti dichiarati inagibili e 10 le persone temporaneamente sfollate per consentire il completamento degli accertamenti sulla struttura.