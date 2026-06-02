Imola, incendio in una azienda di verniciatura nella zona industriale

Intorno alle 15 di ieri 6 squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna provenienti dai distaccamenti di Imola, San Lazzaro di Savena e dalla sede centrale, sono intervenute, coadiuvate dal funzionario di guardia, in via Vanoni nella zona industriale di Imola dove si è verificato un incendio all’interno di un’ azienda specializzata nella verniciatura di pezzi metallici. L’incendio ha coinvolto i forni di verniciatura, rendendo gli impianti inutilizzabili. Non si segnalano tuttavia né feriti né danni strutturali. Le operazioni di bonifica si sono protratte per diverse ore.