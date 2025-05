Incendio nella serata di ieri a Imola in Pedagna. Le fiamme hanno aggredito un appartamento in via Donizetti, in un palazzo di nove piani. I Vigili del fuoco sono stati allertati verso le 20 di domenica sera ed è iniziato un lungo lavoro di circa 4 ore per spegnere il rogo. Fortunatamente l’appartamento in quel momento era vuoto e non risultano ustionati.