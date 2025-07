Imola, incendio di sterpaglie su più fronti fra via Correcchiello e l’autostrada

Incendio di sterpaglie in via Correcchiello ai bordi dell’autostrada, corsia nord. Il primo intervento è avvenuto alle 17.20, quando una pattuglia della polizia locale del Circondario è intervenuta per prima in via Correcchiello 17 allertando immediatamente i vigili del fuoco, che stanno operando tuttora sul posto per spegnere e mettere in sicurezza i vari focolai, con l’ausilio del loro elicottero, in collaborazione con il Centro operativo autostradale . Le cause del rogo multiplo sono ancora in fase di accertamento. Tre pattuglie della polizia locale sono state impiegate per la chiusura della strada e per garantire la sicurezza dei residenti, la viabilità è stata interrotta in più punti all’altezza dell’intersezione tra via Correcchiello e via Molino Rosso, risultano interessate anche via Correcchio e via Pera. La situazione è sotto controllo e sull’autostrada non ci sarebbero problemi di visibilità.