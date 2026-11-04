Imola, incendio alla Recter: “La videosorveglianza per risalire alle cause”

Dopo l’incendio di ieri sera alla Recter in via Laguna 27/A, nella zona industriale di Imola, l’impianto è stato messo in sicurezza nel giro di poche ore. Le fiamme hanno iniziato a divampare verso le 20.30 presso l’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi gestito da Recter S.r.l.

“E’ immediatamente scattato - comunica la Recter in una nota - il piano di emergenza che ha visto in opera le autorità preposte (Vigili del Fuoco, Carabinieri e Arpae) oltre al personale formato ed incaricato Recter. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio ed in serata è stata diffusa una nota del sindaco di Imola, Marco Panieri, che consigliava di tenere, per opportuna precauzione, le finestre chiuse nelle immediate vicinanze. In poche ore l’incendio era già stato domato e tenuto sotto controllo dai Vigili del Fuoco che hanno anche presidiato l’area durante la notte. Sono partite subito approfondite indagini di verifica del sinistro. Nell’impianto di recupero imolese è infatti presente un sistema di videosorveglianza le cui immagini registrate verranno analizzate per valutare le cause dell’incendio. L’impianto, che dalla sera stessa era già in sicurezza, al momento è chiuso ed in accordo con Arpae si sta procedendo alla gestione dei rifiuti combusti e delle acque utilizzate per lo spegnimento dell’incendio”.