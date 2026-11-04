Imola, incendio alla Recter, Arpae: “Nessuna problematica ambientale”

Dopo l’incendio divampato all’interno dell’impianto di trattamento rifiuti in AIA gestito da Recter in via Laguna 27/A, a Imola. Al momento dell’arrivo degli operatori Arpae, il rogo era ancora in fase di spegnimento e i VVF stavano provvedendo a bagnare con schiuma/acqua l’area soggetta ad incendio e a soffocare i focolai con sabbie bagnate provenienti da zone di stoccaggio dell’azienda. L’area coinvolta ha riguardato alcuni cumuli di rifiuti misti non pericolosi, in particolare materiale ligneo, carta e plastica, collocati sul piazzale aziendale.
Il fumo presentava colore biancastro, anche a seguito dell’utilizzo della schiuma per lo spegnimento e la direzione iniziale si presentava ovest-est, con variazioni nel tempo durante l’ora successiva l’arrivo, ma sempre con intensità debole.