Imola, inaugurato l’immobile Erp di San Martino in Pedriolo dopo i lavori di riqualificazione

A San Martino in Pedriolo è stato inaugurato questa mattina l’immobile Erp al civico 17 di via Viara, nel cuore della frazione di Casalfiumanese, dopo il completamento dei lavori di riqualificazione effettuati da Acer Bologna. Al taglio del nastro hanno preso parte la Sindaca Beatrice Poli, il Presidente di Acer Marco Bertuzzi, l’Assessore Regionale Giovanni Paglia e tanti cittadini che, dopo la cerimonia ufficiale, hanno partecipato al piccolo momento conviviale organizzato dalla ProLoco di San Martino.

Il fabbricato oggetto dell’intervento, che insiste su un lotto di 798 metri quadri complessivi di cui circa 203 di superficie coperta, è stato costruito dal Demanio di Stato, come ‘Casa dello Stato’, nel periodo di ricostruzione post-bellico (1948) ed è esente da vincoli di interesse storico-artistico. Un edificio costituito da un piano seminterrato, con sei cantine e il locale centrale termica, e due piani fuori terra ad uso residenziale dove insistono sei alloggi.

Le opere eseguite hanno riguardato, principalmente, l’adeguamento normativo in termini di efficientamento energetico per parametrare lo stabile al livello di ‘energia quasi zero’ oltre alla miglioria sismica ed al riordino della distribuzione interna degli alloggi.