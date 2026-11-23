Questa mattina sono stati inaugurati all’Osservanza i due viali principali, dedicati a Franco Basaglia e Franca Ongaro. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Marco Panieri, la vicesindaca Elisa Spada e l’assessora alla Salute Alba Natali che nei loro interventi hanno sottolineato l’importanza di un luogo così identitario per la città come l’Osservanza per mantenere viva la memoria di ciò che è stato e – in un certo senso – superarlo:

“L’Osservanza è nel cuore della città, per questo abbiamo fortemente voluto restituire questi luoghi alla comunità. Oggi l’Osservanza – commentano Panieri, Spada e Natali – non è più un confine, ma un cuore pulsante e aperto per tutto il Circondario: un luogo di memoria, cultura, formazione, socialità e innovazione. Intitolare i nuovi viali a Franco Basaglia e Franca Ongaro significa fissare nello spazio urbano i valori che guidano ancora oggi le nostre politiche sanitarie e sociali: l’ascolto, l’accoglienza e la lotta a ogni forma di stigma. In particolare abbiamo voluto mettere in evidenza la figura di Franca Ongaro, intellettuale e attivista che ha dato un apporto fondamentale per arrivare alla definizione della legge 180 portando grande attenzione al tema delle donne sia nell’ambito manicomiale che nella società in generale, donne relegate al margine da una cultura maschilista dominante”.