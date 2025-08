Imola. Inaugurata all’autodromo la mostra dedicata al team di Gresini

È stata inaugurata oggi al Museo Checco Costa dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari la mostra fotografica “Racing in Frame”, un viaggio nella storia della Gresini Racing. L’esposizione, che celebra il team fondato da Fausto Gresini e ora guidato da sua moglie Nadia Padovani, sarà aperta al pubblico dall’1 al 31 agosto, tutti i giorni dalle 11:00 alle 18:00.

La mostra offre un’immersione totale nell’universo Gresini, raccontando l’evoluzione di uno dei team più amati e di successo nel mondo del motociclismo. Attraverso immagini, cimeli, tute da gara, caschi e contenuti audio-video, il percorso espositivo si articola in tre sezioni dedicate a: Fausto pilota, Fausto team manager e la Gresini di oggi.

Un omaggio a Fausto Gresini

L’assessora all’Autodromo, al Turismo e ai Grandi Eventi, Elena Penazzi, ha sottolineato l’importanza della figura di Fausto Gresini per il territorio: «Per Imola e per tutto il nostro territorio, Fausto non è stato solo un campione... ma un simbolo di passione, determinazione e legame profondo con la sua città.» L’assessora ha ricordato gli omaggi concreti già realizzati dall’amministrazione, come la curva dell’autodromo e il murale a lui dedicati, definendo la mostra come «il suggello ideale di un percorso di riconoscenza e affetto». Ha inoltre ringraziato la famiglia Gresini per aver continuato a portare avanti il sogno di Fausto con professionalità e successo.

Dopo la tappa imolese, la mostra si sposterà a Faenza, città natale di Fausto Gresini, dove sarà visitabile dal 20 settembre al 12 ottobre presso il Palazzo del Podestà.