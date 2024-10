Imola, in via Lasie riasfaltatura completa: come cambia la viabilità dal 15 ottobre

Il Comune di Imola informa che a partire da domani martedì 15 ottobre e fino a giovedì 31 ottobre 2024, saranno attive modifiche temporanee alla viabilità in Via Lasie per consentire lo svolgimento di lavori stradali programmati. Dopo la richiesta e numerose sollecitazioni per l’anticipo dei lavori da parte del Comune, è stato chiesto che la riasfaltatura fosse completa e non una sola manutenzione del tappeto/manto stradale. Infatti, gli interventi previsti includono, oltre al tappeto (per circa 4 cm), anche il rifacimento anche del binder stradale (di circa 6-8 cm). Nel complesso, l’intervento ha un costo di circa 240.000 euro più Iva.

Come cambia la circolazione

Nello specifico, sarà in vigore il divieto di transito veicolare e pedonale in alcuni tratti della strada, regolato come segue: dal 15 al 18 ottobre; dal 21 al 25 ottobre; dal 28 al 31 ottobre. Le restrizioni interesseranno il tratto compreso tra la rotatoria di Via I Maggio e Via Gambellara fino all’intersezione con la S.P. 54 Via Lughese. In base all’avanzamento dei lavori, potranno essere istituiti sensi unici alternati con regolazione semaforica o con l’ausilio di movieri. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati e comunicate eventuali ulteriori variazioni alla viabilità. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare i propri spostamenti in anticipo per ridurre i disagi.