Imola, in via della Milana i cittadini invocano la “Zona 30”

Parcheggi “selvaggi” e auto che sfrecciano a tutta velocità a ogni ora del giorno e della notte. È la situazione divenuta ormai insostenibile per alcuni residenti di via della Milana, nel tratto di strada che da un lato si immette su via Pambera e dall’altro su viale Marconi. Al punto da spingerli a chiedere l’istituzione della “Zona 30”.

«Va avanti da anni e, sebbene per puro caso non siano ancora avvenuti gravi incidenti, qualcuno pensa di essere in autodromo, ma prima o poi ci scapperà il morto - ammette un gruppo di cittadini -. Dopo che nessuno ha mai risposto alle nostre segnalazioni vorremmo che l’assessora alla mobilità sostenibile Elisa Spada venisse di persona per constatare i problemi. A differenza di altre situazioni, qui sì che servirebbe la “Zona 30” o almeno dei dossi per far rallentare i veicoli».

Auto che «si immettono su viale Marconi senza nemmeno guardare o non si fermano neppure all’incrocio, dove non è presente uno stop, bensì solo un cartello di «dare la precedenza - ammettono i residenti -. Altre, invece, nella stessa intersezione svoltano a sinistra nonostante il divieto».

A questo si aggiunge la difficoltà dei residenti dell’ultimo condominio ad uscire in macchina dal proprio cancello posto su viale Marconi, in prossimità di una pista ciclopedonale. «Servirebbe uno specchio stradale così da garantire l’incolumità di ciclisti e pedoni» spiegano i cittadini.

La via inoltre è densamente popolata, con a fianco numerosi condomini, case ed esercizi commerciali. «Ai lati, in entrambi sensi di marcia, sono poi spesso parcheggiate fuori dagli appositi stalli colonne di auto, a volte anche in doppia fila, che restringono spazi e ostacolano la visibilità».

Infine, viene segnalato, sulle strisce pedonali sempre su via della Milana, a due passi da viale Marconi, è presente un pozzetto di ispezione degli idranti non a livello della sede stradale. «Qualcuno potrebbe inciampare nella piccola buca e farsi male» concludono i residenti.