Imola, in piazza Matteotti arriva “Semplice” con lo chef Max Mascia

La firma giovedì 1 agosto, appena prima della pausa estiva e l’apertura prevista il prossimo autunno, si presenta così il nuovo progetto gastronomico ideato e costruito da tre grandi nomi del ristorante bistellato San Domenico – lo chef Max Mascia, il sommelier Francesco Cioria ed il Maître Giacomo Marcattilii - insieme a Davide Camanzi, assicuratore per professione, grande amico del San Domenico e profondo gourmand.

Il quartetto, accomunato dalla passione per il buon cibo, per il bere bene e da un’immensa esperienza, si unisce per dare vita a un progetto di ristorazione che aprirà le sue porte sotto il portico di Palazzo Sersanti, inserendosi nella cornice suggestiva della piazza Matteotti.

“Semplice” è il nome scelto per evidenziare il lato immediato e cordiale che avrà la proposta del locale tra mixology - un mondo in grande fermento e sempre più di tendenza- e la parte di cucina, un’esperienza culinaria autentica con il meglio dei prodotti del territorio e molto altro.

“Siamo molto felici per questo nuovo progetto nato dalla voglia di valorizzare sempre di più il centro storico di Imola, ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, la sua Presidente Silvia Poli ed il suo predecessore Rodolfo Ortolani per la loro disponibilità e professionalità” commenta Max Mascia.