Imola, in partenza il concorso “Miglior Vetrina 2026”

L’Amministrazione comunale ha indetto il concorso “Miglior Vetrina 2026”, da effettuarsi nel periodo tra l’8 aprile e il 19 aprile in occasione dell’evento “FIA Wec World Endurance Championship – 6H di Imola” che si terrà a Imola dal 17 al 19 aprile. L’obiettivo è quello di creare l’occasione affinché cittadini, cittadine e ospiti in visita trovino una maggiore atmosfera di festa e sia dato il più ampio risalto alla rete distributiva locale in un’ottica di branding territorale. Sul sito e sui canali informativi del Comune di Imola è stato pubblicato l’Avviso pubblico di partecipazione al concorso, destinato alle attività commerciali di vicinato.

Chi può partecipare

Possono partecipare tutte le attività con vetrina, ubicate sul territorio comunale, ad eccezione della attività con sede e vetrina presso centri o gallerie commerciali (ad eccezione della galleria del centro cittadino). La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Il tema secondo cui gli esercizi commerciali dovranno allestire la propria vetrina è “accogliamo a Imola la Ferrari campione del mondo”.

Come partecipare

Chi intende partecipare al concorso dovrà compilare il modulo di iscrizione e inviarlo all’indirizzo pec: suap@pec.nuovocircondarioimolese.it entro e non oltre le ore 12 del 28 marzo. Le domande pervenute fuori termine saranno escluse dal concorso.

Il concorso

Le vetrine dovranno essere allestite entro l’8 aprile e rimanere tali almeno fino al 19 aprile compreso. Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di apposita locandina fornita dall’Amministrazione comunale.

I premi