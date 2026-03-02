Imola, in partenza il concorso “Miglior Vetrina 2026”

L’Amministrazione comunale ha indetto il concorso “Miglior Vetrina 2026”, da effettuarsi nel periodo tra l’8 aprile e il 19 aprile in occasione dell’evento “FIA Wec World Endurance Championship – 6H di Imola” che si terrà a Imola dal 17 al 19 aprile.
L’obiettivo è quello di creare l’occasione affinché cittadini, cittadine e ospiti in visita trovino una maggiore atmosfera di festa e sia dato il più ampio risalto alla rete distributiva locale in un’ottica di branding territorale. Sul sito e sui canali informativi del Comune di Imola è stato pubblicato l’Avviso pubblico di partecipazione al concorso, destinato alle attività commerciali di vicinato.