“Imola in musica”, primo weekend archiviato con successo e si continua

Archiviato con successo il timo week end di Imola in musica trentesima edizione. Ma la rassegna musicale non conosce sosta anche per tutta queesta settimana.
Nel ricco programma consultabile sul sito e sull’app di Imola in musica, si trovano tutte le informazioni per accedere alle visite guidate al tramonto nel Campus Osservanza, il riqualificato Padiglione 1 del complesso dell’Osservanza sede della Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro” (daoggi al 2 settembre, ore 19.30-20.30).
Sul palco di Ca’ Vaina dalle 19.30 si alterneranno artisti per un omaggio alla memoria del bluesman imolese Ermanno “Red” Costa, con l’esibizione finale di Roberto Formignani insieme al suo storico trio rock blues. Immancabile la finale di Gocce di musica per la solidarietà, il contest per band emergenti organizzato dall’Avis (2 settembre in piazza Gramsci ore 20.30).
Da segnalare anche il doppio evento organizzato oggi da Manifatture Arci nella propria sede in via Sassi 6, a cura di Donna Vita Libertà Imola: alle ore 17.30 La casa delle fenici, reading di poesie scritte da donne di diverse nazionalità, in cui ogni testo viene letto nella lingua madre dell’autrice e poi tradotto in italiano, con accompagnamento musicale; alle 21.30 Il canto delle montagne, spettacolo di teatro fisico ispirato alla resistenza del popolo curdo. Anche l’Università Aperta organizza letture in versi: i sonetti e i madrigali di Torquato Tasso in dialogo con le rime d’amore di Gaspara Stampa, il 2 settembre alle 21 nel Chiostro del Museo San Domenico. Infine, per gli appassionati di lirica, il concerto degli allievi del Laboratorio di musica vocale da camera della Nuova scuola di musica Vassura-Baroncini curato da Francesco Frudua: I volti dell’amore: Passione, Illusione, Memoria, il 2 settembre alle 20.30 nell’Auditorium della scuola. Fino al 3 continua anche l’aperitivo nel terrazzo del teatro comunale a cura del bar Otello.