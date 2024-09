Imola in musica è partita alla grande con gli ironici e bravissimi Colapesce Dimartino GALLERY

La piazza Matteotti piena per Copalesce Dimartino ha dato il la al lungo week end di Imola in musica 2024. Il duo siciliano ha travolto con la buona musica della sua eccellente band e tanta ironia le migliaia di imolesi e non che ancora una volta hanno scelto di partecipare alla tre giorni di concerti completamente free. Per Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, e Antonio Di Martino, alias semplicemente Dimartino, a Imola si chiudeva poi il proprio tour Lux Eterna Beach, titolo del loro secondo album, che li ha portati per l’ultimo anno in tutta Italia. Dalla loro famosissima Musica Leggerissima all’omaggio al conterraneo Franco Battiato con l’esecuzione di Bandiera Bianca, il concerto è stato un susseguirsi di emozioni per un pubblico davvero molto variegato per età.

Il sabato di Imola in musica , oggi, sarà all’insegna della festa e del divertimento per i più giovani con piazza Matteotti trasformata in grande dj set con musica non stop dalle 19 di oggi fino all’una. Alla consolle si alterneranno una sequesnza di artisti della dance aperta dai due dj imolesi Dj Andrea Terranova e Lil.Zutt, accompagnati da Andrea Bellemani, vocalist e speaker radiofonico. Alle 21.30 salirà sul palco Baby K che farà ballare il pubblico alle sonorità latin pop dei suoi grandi successi da oltre un miliardo di views su Youtube. Alle ore 22.15 circa le daranno il cambio Merk & Kremont, che Forbes definisce «due giovani milanesi che sono diventati dj di fama mondiale» con all’attivo 64 dischi di platino e 17 dischi d’oro, autori della hit dance floor Marianela (Que Pasa) con Hugel e Lirico En La Casa. All’anagrafe Federico Mercuri e Giordano Cremona sono un duo di dj e producer italiani in attività dal 2013, anno in cui hanno pubblicato la loro prima dance hit internazionale Tundra. Negli anni si sono esibiti sui più grandi palchi internazionali, tra cui l’Ultra Music Festival (Miami), Tomorrowland (Belgio), Amnesia (Ibiza) e molti altri. Nel 2023 hanno calcato il palco dell’Ariston in occasione della serata dei duetti del Festival di Sanremo 2023 insieme a Paola & Chiara. Una volta terminati i concerti nel centro storico della città, per tutti coloro che desiderano continuare a ballare, la festa musicale si sposterà al Parco delle Acque Minerali con l’After Show Imola in musica, un dj-set a ingresso gratuito. Ovviamente anche le altre piazze del centro storico della città offriranno ovviamente altre occasioni e generi musicali. Al Verziere delle monache alle 20 si conclude la rassegna Musica, musiche (curata da Fabio Ravaglia e dal Centro giovanile Ca’ Vaina), con la terza e ultima tappa dedicata al Brasile del viaggio musicale tracciato dal giornalista Marco Boccitto che dialogherà con Barbara Casini cantante, chitarrista e cantautrice, da oltre 40 anni dedita allo studio e alla diffusione della musica popolare brasiliana, autrice del libro di interviste con diciotto grandi compositori brasiliani Se tutto è musica, tra racconti, aneddoti e canzoni e musica live. Alle ore 21.30 ci sarà poi il concerto di Dona Sara e seus dois maridos, trio nato dall’incontro, a Bologna, tra due musicisti brasiliani e una cantante italiana: Sara Tinti (voce), Fernando Brito (voce e chitarra) e Thiago Etelvino Cabral (pandeiro). Inoltre cena con un menù brasiliano allo stand nel Verziere. In piazza Gramsci alle 21.30 si esibirà la Draba Orkestar, un collettivo di musicisti uniti dalla passione per le musiche tradizionali zigane e balcaniche, dalle hora rumene alla czardas ungheresi, dallo swing dei sinti dell’Alsazia ai ritmi dispari della Serbia e della Macedonia. Draba in lingua Romanè significa “incantesimo”, per indicare la magia che si crea nei concerti. Piazza della Conciliazione (piazza dell’Ulivo) alle ore 21 sarà il “ring” di una sfida tra il cantautore emiliano Marco Sforza e il romagnolo Andrea Grossi, che si esibiranno in uno spettacolo di canzoni originali. Sul palco di piazza Medaglie d’Oro, infine, saliranno Mary Bianco (ore 21) che proporrà cantautorato italiano a tinte pop e jazz. Resta poi da vivere tutta la giornata di domani, l’ultima, con altre proposte ancora.