Imola in musica è alle porte, si comincia il primo settembre con il concerto all’alba

Imola in musica numero 28 è alle porte. Busserà all’alba con il concerto alle prime luci del giorno il primo settembre al Parco Tozzoni e porterà in città oltre 100 eventi musicali a ingresso gratuito fino a domenica 8. La settimana di concerti avrà inizio domenica 1° settembre, con le prime quattro giornate che faranno da apripista alle quattro successive serate clou, quando sono attesi a Imola Colapesce Dimartino (venerdì 6), Baby K e Merk & Kremont (sabato 7) e l’Orchestra Senzaspine (domenica 8).

Concerto all’alba

Come da tradizione, sarà il Concerto all’alba al Parco Tozzoni a inaugurare la nuova edizione di Imola in musica, alle ore 6 di domenica 1° settembre. Le note del Beltrani Modern Piano Trio ci accompagneranno nel passaggio dalla notte al giorno con un concerto per pianoforte (Pietro Beltrani), violino (Daniele Negrini) e violoncello (Tiziano Guerzoni), in un’esperienza unica di fusione tra la musica classica e la musica dei nostri giorni: si partirà da George Gershwin per arrivare alla musica da film di Ennio Morricone e John Williams attraverso la musica dei grandi cantautori. Il concerto si svolgerà nel prato centrale alto di Parco Tozzoni, con accesso pedonale dal Chiosco Dolce Vita e ampio parcheggio in via Montericco. Invece il parcheggio presso la pista degli automodelli su via Suore sarà riservato alle persone con disabilità.

Torna l’aperitivo sulla terrazza del teatro

Dopo l’alto gradimento dimostrato dagli imolesi lo scorso anno, la terrazza del Teatro Stignani sarà nuovamente aperta e trasformata in bar esclusivo sui tetti della città: da domenica 1° a giovedì 5 settembre, a partire dalle ore 18 – grazie alla collaborazione con Otello, sponsor della manifestazione – ؜si potrà prendere un aperitivo con vista godendo di uno scorcio inedito sul centro storico, aspettando i concerti.

Mercoledì blues a Ca’ Vaina

Mercoledì 4 settembre Ca’ Vaina darà voce al tema della giustizia attraverso testimonianze raccontate dal vivo, sullo schermo e in forma di concerto blues. La serata intitolata Silenzi interrotti. Blues, parole e musica di giustizia inizierà alle ore 18.30 con un talk in cui Simone Fratini (responsabile del Dipartimento Educativo della Cineteca di Bologna) e Susi Lamieri (responsabile Servizio Sociale Asp Circondario imolese) parleranno di carceri minorili e giustizia riparativa, temi ripresi nel documentario La cura della giustizia che sarà proiettato alle ore 20, realizzato con il contributo del Rotary Club Bologna all’interno del percorso Next Generation, a cura del Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia Romagna e per le Marche, in collaborazione con Asp Circondario Imolese.

Alle 21.30, infine, la cantante Sara Piolanti accompagnata dal chitarrista Marco Vignazia si esibirà nel reading concerto Prison Songbook che racconta il blues delle carceri. Si tratta di un progetto sulla musica e sulla poesia di grandi artisti afroamericani cui, tra gli anni ’30 e ’50, veniva pagata una cauzione perché potessero uscire di prigione per un giorno e registrare così le loro opere che tanto avrebbero influenzato la musica successiva. Durante il concerto saranno proiettati i testi dei brani eseguiti per far cogliere l’aspetto poetico delle composizioni.

Open day alla Nuova scuola di musica Vassura-Baroncini

Nella cornice del festival rientrano anche gli open day della Nuova scuola di musica Vassura-Baroncini, in via Fratelli Bandiera 19. Bambine e bambini da 1 a 6 anni potranno sperimentare in attività di propedeutica musicale con approccio ludico: l’appuntamento per loro è lunedì 2 e mercoledì 4 settembre, su prenotazione tramite il sito della scuola www.vassurabaroncini.it. Chi ha più di 7 anni, senza limiti di età, può partecipare agli open day senza prenotazione: lunedì 2 settembre dalle 17 alle 19 saranno presentati i corsi di canto moderno e lirico, mentre mercoledì 4 settembre dalle 16 alle 19 quelli di corno, flauto, sassofono, tromba e trombone (seguiranno poi lunedì 9 settembre dalle 16 alle 19 gli open day di percussioni, batteria, pianoforte, tastiere e fisarmonica; mercoledì 11 settembre dalle 16 alle 19 arpa, basso elettrico, chitarra classica e moderna, contrabbasso, violino, viola, violoncello e attività corali dai 6 ai 13 anni). Sul sito intanto si può già prendere appuntamento per iscriversi ai corsi: le iscrizioni saranno aperte da lunedì 9 a venerdì 20 settembre.