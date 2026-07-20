Imola in musica 2026: il programma dal 29 agosto al 6 settembre

Presentata la 30a edizione di Imola in musica, il festival organizzato dal Comune di Imola: da sabato 29 agosto fino a domenica 6 settembre la città risuonerà della musica di 103 concerti – tra i nomi di punta Levante, Clara, i dj di Radio 105 Marco Mazzoli e Max Brigante, e ancora il chitarrista internazionale Phil Palmer, lo sperimentatore vocale John De Leo e l’immancabile iBigBand – cui si aggiungerà la seconda edizione del Gran galà Imola città in danza con la formula workshop più esibizioni di professionisti, il mago-pianista Antonio Casanova, il talk che racconta la presenza del jazz a Imola dal dopoguerra a oggi, le visite guidate straordinarie al Campus Osservanza dell’Accademia e tanti altri appuntamenti collaterali per un totale di 136 eventi in cartellone.
Dall’alba a notte fonda, negli spazi del centro storico con incursioni nei parchi cittadini, musicisti affermati e giovani artisti proporranno i generi musicali più diversi – pop, rock, dj set, classica, jazz, folk, blues, ritmi etnici – in un ricco programma di eventi a ingresso libero: una formula consolidata, premiata ogni anni dai visitatori che affollano Imola per la kermesse.