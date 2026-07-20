Imola in musica 2026: il programma dal 29 agosto al 6 settembre

Presentata la 30a edizione di Imola in musica , il festival organizzato dal Comune di Imola: da sabato 29 agosto fino a domenica 6 settembre la città risuonerà della musica di 103 concerti – tra i nomi di punta Levante, Clara, i dj di Radio 105 Marco Mazzoli e Max Brigante, e ancora il chitarrista internazionale Phil Palmer, lo sperimentatore vocale John De Leo e l’immancabile iBigBand – cui si aggiungerà la seconda edizione del Gran galà Imola città in danza con la formula workshop più esibizioni di professionisti, il mago-pianista Antonio Casanova, il talk che racconta la presenza del jazz a Imola dal dopoguerra a oggi, le visite guidate straordinarie al Campus Osservanza dell’Accademia e tanti altri appuntamenti collaterali per un totale di 136 eventi in cartellone.

Domenica 30 agosto confermato il format che ha esordito l’anno scorso dedicato alla danza: il Gran galà Imola città in danza si aprirà alle ore 17 con workshop gratuiti aperti a tutti insieme ai ballerini professionisti Fabio J Will (hip hop), Viola Busi (contemporaneo) e Momo John Cedar alias Mc Momo (afro) e culminerà nello show serale quando gli stessi si esibiranno insieme agli altri “big” Obla squad, SS dance company e Davide Gentilini e alle scuole di danza vincitrici della 4^ edizione del concorso Imola città in danza.

La serata è resa possibile anche grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola la cui presidente Silvia Poli commenta: «Da trent’anni Imola in musica anima il centro storico e accompagna la vita culturale della città. La Fondazione è dunque lieta di sostenere, fin dagli esordi, una manifestazione divenuta uno degli appuntamenti più attesi dagli imolesi. Il dj set in piazza conferma la volontà di coinvolgere sempre più le nuove generazioni e dimostra come una tradizione continui a vivere quando sa rinnovarsi e aprirsi a nuovi linguaggi».

La sera si accenderà il palco principale di piazza Matteotti: ad animarlo un dj set per una serata dedicata ai più giovani che vedrà alla consolle il dj di Radio 105 Max Brigante, storica voce dell’emittente e tra i protagonisti della scena urban e dance radiofonica italiana; prima e dopo di lui si esibiranno Fabio Marchi dj, Marco Regaz & Fede Cerve, Nicholas Pagliai e il vocalist Bellemani.

L’inaugurazione è affidata come da tradizione al Concerto all’alba: appuntamento sabato 29 agosto alle ore 6 sul prato centrale in alto del parco Tozzoni con Il suono delle parole: l’universo di Mogol in concerto. Il concerto ripercorre i grandi successi firmati da Mogol per Battisti, Celentano, Morandi, Cocciante, Mango e molti altri. Pianoforte, voce e quartetto d’archi accompagneranno il pubblico nel risveglio, con parole e musica che si fondono in un’atmosfera suggestiva.

Il libro ricostruisce l’avventura del Combo in un affresco corale che intreccia jazz, cultura e identità locale. Con oltre 800 immagini, documenti e testimonianze, più di settanta contributi di giornalisti, musicisti, soci e collaboratori, una cronologia dettagliata e una grafica ricercata curata dallo studio imolese di Concetta Nasone e Massimo Golfieri, il lettore ripercorre gli anni in cui Imola ha ospitato musicisti che hanno fatto la storia del jazz (come Miles Davis, Dizzy Gillespie, John McLaughlin, Enrico Rava, Michel Petrucciani, l’Art Ensemble of Chicago) ponendosi al primo posto tra le città non capoluogo nella promozione di questo genere in Italia. La prefazione è firmata dal trombettista Paolo Fresu.

Appena edito da Bacchilega, sarà presentato giovedì 3 settembre in piazza della Conciliazione ComBook40, il libro che celebra i 40 anni di attività dell’associazione Combo Jazz Club raccontando la vibrante storia del jazz a Imola e dintorni, dal dopoguerra a oggi. Interverranno Fabio Ravaglia (guardiano della storia e archivio vivente, oltre che prezioso storico consulente musicale di Imola in musica) e Franco Minganti (coordinamento editoriale) insieme ad Antonio Gioiellieri, Giorgio Rimondi e all’assessore alla cultura Giacomo Gambi.

Giovedì 3 settembre

Le luci del palco di piazza Matteotti si accenderanno con il concerto Kings and Queens of Music, due ore di musica live in cui la iBigBand ripercorre la storia della musica attraverso i grandi artisti italiani e internazionali che hanno segnato intere generazioni: con 18 musicisti e 2 cantanti, sarà un viaggio emozionante dal rock al pop, dal soul alla musica italiana per il pubblico di tutte le età.

Si va alle radici del blues in piazza Gramsci con Sandro Jojeux Bambara Files Trio: dai canti tradizionali del West Africa ai classici contemporanei della musica africana, fino a composizioni originali di Joyeux in chiave roots. L’esibizione alterna momenti di ascolto intenso e ipnotico a passaggi ritmici e festosi in cui sarà impossibile restare fermi.

In piazza della Conciliazione (per gli imolesi piazza dell’Ulivo), alla presentazione del libro ComBook40 seguirà il concerto jazz della cantante cinese Jeanne Wang con uno dei migliori trio emergenti in Italia, i Past1 Trio: un insolito sodalizio che nasce dal loro incontro nelle aule del Conservatorio di Ferrara e porterà a Imola brani originali e qualche classico reinterpretato dalla bellissima voce della Wang.

Infine in piazza Medaglie d’Oro reunion degli Strippop, band imolese nata quando impazzava la passione per la scena britpop alla fine degli anni ’90 e arrivata al successo internazionale: fraseggi aggraziati e violente fughe di riff, strumentazione vintage e strutture melodiche che guardano al futuro.

Venerdì 4 settembre

Nella serata di venerdì 4 settembre piazza Matteotti si trasformerà in un grande dj set a cielo aperto per il pubblico che ha voglia di ballare. Dopo il grande successo dell’anno scorso con Sarah Toscano e Albertino, la piazza principale della città tornerà a scatenarsi con una spettacolare consolle che avrà per protagonista Clara. Dopo il debutto come attrice nella serie cult Mare Fuori, l’artista ha conquistato il panorama musicale con una rapida ascesa che l’ha portata a calcare per due anni consecutivi il palco del Festival di Sanremo, affermandosi grazie a una voce intensa e a uno stile capace di unire pop, elettronica e sonorità urban. Con milioni di stream all’attivo e brani di grande successo come Origami all’alba, Diamanti grezzi e Febbre, Clara porterà l’energia del suo corpo di ballo per uno show coinvolgente. Arriverà poi a Imola da Miami dove vive Marco Mazzoli, ideatore e storico conduttore dello Zoo di 105, programma di culto dallo stile irriverente: animerà la serata con un dj set ad alto tasso di energia, tra successi dance e hit tutte da ballare. Apriranno e chiuderanno questa serata elettrizzante i dj Andrea Terranova, Rosso e Marco The Prince.

In piazza della Conciliazione un artista d’avanguardia, tra le voci più interessanti del panorama musicale italiano: John De Leo, che a Imola in musica si esibirà in duo col chitarrista Fabrizio Tarroni facendo rivivere uno dei suoi primi sodalizi musicali. John De Leo è una voce-strumento, ora calda e grave, ora acuta e graffiante, le cui fondamenta soul sorreggono un vasto itinerario musicale che spazia dal jazz al rock, dal dub alla contemporanea. Co-fondatore e voce dei Quintorigo, ha collaborato con artisti come Rita Marcotulli, Stefano Benni, Roberto Gatto e Carlo Lucarelli. La performance imolese promette di essere unica, con l’originale tecnica chitarristica di Tarroni che si sposerà creativamente con la voce eclettica di De Leo.

In piazza Gramsci spazio al collettivo bolognese Ẹ̀RÍN Collective feat. Reda Zine, che si ispirano all’afrobeat, alla contemporaneità, ad artisti come Antibalas, Budos Band, Soul Jazz Orchestra e ad altre sonorità africane. Sarà uno spettacolo energico e coinvolgente da ascoltare e ballare.

Torna in piazza Medaglie d’Oro il bel progetto della Anche NOi band, un concerto pop in cui i musicisti sono ragazzi con diverse abilità che, attraverso la musica, esprimono sé stessi e condividono con il pubblico emozioni, energia e talento. Un’occasione per dimostrare che la bellezza nasce dalle differenze e che l’arte è un linguaggio universale capace di unire.

Sabato 5 settembre

Protagonista del concertone sul palco principale di piazza Matteotti e nome di punta di questa edizione sarà Levante, che farà tappa a Imola con il suo tour Dell’Amore Live in estate 2026 appena partito il 3 luglio: un live travolgente, che mostra le indiscusse doti di performer della cantautrice e in cui l’energia condivisa da Levante e restituita dal suo pubblico si intrecciano a un repertorio consolidato, capace di far ballare, cantare in coro, pensare e liberare le emozioni.

Levante – all’anagrafe Claudia Lagona – durante il tour estivo sta portando sul palco Malìa, il nuovo singolo in cui continua il suo viaggio musicale di analisi sulle sfaccettature dell’amore e della sua fine. Questo singolo farà parte del prossimo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza insieme ai precedenti Maimai, Niente da dire, Dell’amore il fallimento, Sono blu e il brano Sei tu con cui ha partecipato alla scorsa edizione del festival di Sanremo (per la terza volta dopo quella del 2020 con Tikibombom e del 2023 con Vivo).

Con una scrittura riconoscibile e una sensibilità narrativa tra le più distintive del panorama musicale contemporaneo, Levante si conferma un’artista a tutto tondo, eclettica e capace di intrecciare musica, parola e visione in un linguaggio personale e in continua evoluzione, che le è valso la recente candidatura ai Premi David di Donatello per il brano originale Follemente.

La voce di Levante risplende anche nel brano Al mio paese, collaborazione che la vede al fianco di Serena Brancale e Delia, con cui aggiunge un nuovo tassello al suo percorso, intrecciando voci e sensibilità affini in un racconto corale e identitario.

Artista poliedrica capace di spaziare con la stessa creatività tra musica, scrittura e arti visive, da cantautrice ha all’attivo cinque album di successo: Manuale distruzione (2014), Abbi cura di te (2015), Del caos di stanze stupefacenti (2017), Magmamemoria (2019), Opera Futura (2023). Per Rizzoli ha pubblicato i romanzi Se non ti vedo non esisti (2017), Questa è l’ultima volta che ti dimentico (2018) e E questo cuore non mente (2021) e il libro di poesie Opera quotidiana (2024).

Spostandoci in piazza Gramsci ci immergeremo nei suoni e nei canti dell’Orchestra Popolare del Carpino in Folk, che propone una reinterpretazione originale del repertorio tradizionale intrecciando la tarantella del Gargano con influenze della musica classica, del rock, del jazz, dell’elettronica e della world music.

Sul palco di piazza della Conciliazione, Mauro Mussoni, uno dei migliori contrabbassisti jazz della nostra regione, guiderà il suo rodato e quotato quintetto per presentare la sua terza e ultima produzione discografica Tempo, in una stimolante e coinvolgente performance jazzistica ricca di sfumature e colori.

In piazza Medaglie d’Oro concerto dei giovanissimi The Blues Fools, per un’energica serata al ritmo di successi intramontabili, passando per Clapton, Stevie Wonder, Santana, Zucchero e altri grandi nomi della musica internazionale e italiana.

Domenica 6 settembre

Nell’ultima serata, in piazza Matteotti, il gran finale di Imola in musica è affidato all’incontro artistico tra il chitarrista internazionale Phil Palmer e il talento italiano di Cristian CC Bagnoli: Phil Palmer è uno dei chitarristi più stimati e richiesti al mondo, uno dei session man più famosi della storia del rock, forte di quarant’anni di carriera e collaborazioni al fianco di artisti leggendari come Dire Straits, Eric Clapton, Tina Turner, George Michael, Frank Zappa, Elton John, Rod Stewart, Robbie Williams, Lucio Battisti. In questo concerto sarà ospite della formazione di Cristian CC Bagnoli, chitarrista, cantante, compositore e produttore romagnolo, attivo da oltre venticinque anni nel panorama musicale italiano. L’esibizione sarà un viaggio attraverso alcune delle pagine più significative della musica blues, rock e soul internazionale: uno spettacolo costruito sull’interplay tra musicisti, sull’improvvisazione e sulla qualità delle esecuzioni.

Da non perdere Antonio Casanova che, al Verziere delle monache, propone Incantesimi e trasporta il pubblico nel cuore della musica classica con un format che fonde la Magia con la capacità di spiegare la tecnica dei musicisti famosi: lo spettacolo alterna brani di Chopin – che ripercorrono la sua vita e la sua amicizia con Robert Houdin, padre della magia moderna – ed effetti di illusione come il celebre albero di arance o la levitazione di un tavolo, per arrivare a una grande e inaspettata nevicata prodotta dalle mani.

Piazza Gramsci sarà riempita dal suono esplosivo della band Cucoma Combo (da “cucoma”, caffettiera) featuring Bifalo Kouyate. La miscela che ne fuoriesce quando va in ebollizione è eccitante e inebriante come le qualità di caffè che la compongono, raccolte in giro per il mondo, per lo più Africa e America Latina, in una festa di ritmi, lingue e stili.

Piazza della Conciliazione ospiterà il concerto-racconto Sorelle & Rivoluzione dedicato alle artiste che hanno trasformato la musica in strumento di libertà, emancipazione e cambiamento sociale. In un percorso che attraversa oltre cinquant’anni di storia della musica, Silvia Wakte e Silvia Valtieri rendono omaggio a figure femminili che hanno sfidato le convenzioni, da Nina Simone a Patti Smith, da Joni Mitchell a Tracy Chapman, da Joan Baez a Björk.

E in piazza Medaglie d’Oro andrà in scena il concerto finale del Leonardo In-Music Contest, con l’esibizione dei vincitori del concorso canoro che si è svolto al Centro commerciale Leonardo di Imola per lanciare e promuovere nuovi artisti emergenti.

Non mancheranno i musicisti di strada dislocati per le vie del centro: la mappa col posizionamento dei gruppi sarà disponibile all’infopoint del festival in Piazza Caduti per la libertà.

Tutti gli eventi che si svolgono nelle piazze della città sono a ingresso libero e gratuito.