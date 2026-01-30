Imola, in maggio un week-end in pista firmato Lamborghini

Due giorni all’insegna del lusso automobilistico all’Enzo e Dino Ferrari di Imola. Nel weekend del 9 e 10 maggio prossimi Automobili Lamborghini riporta l’evento “Lamborghini Arena” all’Autodromo di Imola, trasformando il circuito in un punto di incontro tra performance, cultura del brand e passione per i motori. Un appuntamento pensato per i proprietari delle supercar Lamborghini, che potranno partecipare con le loro vetture, e per tutti gli appassionati che desiderano immergersi nel mondo della Casa di Sant’Agata Bolognese per due intere giornate.

L’edizione 2026 segue il successo della prima Lamborghini Arena che, nel 2024, ha visto oltre 6.000 partecipanti, circa 380 vetture presenti e una parata di oltre 350 Lamborghini che hanno sfilato sul circuito di Imola, regalando uno spettacolo unico a tutti i partecipanti.

In pista, l’adrenalina prenderà forma con la presenza di vetture stradali che affronteranno lo storico circuito, alternandosi al secondo appuntamento del calendario ufficiale del Lamborghini Super Trofeo Europa. Il weekend di Imola ospiterà un programma completo di attività in pista, con prove libere, qualifiche e gare, offrendo agli appassionati l’opportunità di osservare da vicino il lavoro di Lamborghini Squadra Corse e assistere al confronto tra le Huracán Super Trofeo Evo2 impegnate nella conquista dell’iconica tappa del campionato 2026. “Arena Lamborghini” non è però solamente il brivido della pista, ma anche il paddock che si trasformerà nel Lamborghini Arena Village animandosi di contenuti unici per mostrare al mondo tutto l’universo della Casa di Sant’Agata Bolognese.Le aree aziendali del marchio animeranno un percorso attraverso i pilastri del brand: dalla Manifattura che esprime precisione e artigianalità, al Centro Stile, dove il design prende forma; dal Polo Storico custode della storia Lamborghini, al programma Ad Personam, che illustra le possibilità di personalizzazione. Il Dipartimento di ricerca e sviluppo offre una panoramica su tecnologie, materiali e soluzioni ingegneristiche che contribuiscono a definire le supersportive di oggi e di domani. Un primo sguardo che rappresenta solo una parte delle aree e competenze presenti nel Village, pensato come un ecosistema ampio e articolato. Non potranno mancare tutti i marchi che negli anni si sono uniti a Lamborghini per celebrare il Made in Italy e raccontare una qualità riconosciuta a livello internazionale. La loro presenza nel Lamborghini Arena Village permette ai partecipanti di conoscere collaborazioni che accompagnano il marchio in diversi ambiti, dalla tecnologia alla moda, mostrando le diverse dimensioni attraverso cui il brand si avvicina a clienti e appassionati.

Un appuntamento che intende riunire persone, storie e visioni, offrendo l’occasione di condividere una passione.