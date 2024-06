Imola, in corso in municipio il dibattito pubblico per discutere dell’ampliamento della linea ferroviaria

In corso in questi minuti in municipio a Imola il dibattito pubblico per discutere del quadruplicamento della linea ferroviaria. Un progetto da 3,65 miliardi di euro che ha generato numerose polemiche in questi giorni e una raccolta firme lanciate dai residenti delle frazioni. Rfi e Italfer hanno però provato a rassicurare i cittadini. «Non abbiamo pregiudizi – annunciano –. I tracciati sono sempre tre, ma sono stati modificati ascoltando i suggerimenti arrivati. Per questo abbiamo pensato a un tracciato che affiancherà di 15/20 metri la linea storica»