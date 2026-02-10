Imola, in consiglio comunale si dimette a sorpresa l’ultimo consigliere comunale della Lega Daniele Marchetti

Nel consiglio comunale in corso si è dimesso a sorpresa l'highlander della Lega Daniele Marchetti, già candidato sindaco della coalizione di centrodestra alle ultime Amministrative. Erano entrati in 5 era rimasto solo lui con due suoi colleghi passati al Gruppo misto e gli altri due in Fratelli d'Italia.

«Per me si chiude un ciclo di rappresentanza istituzionale molto lunga. Sono con la Lega da quando avevo 16 anni e oggi ne ho 40 - ha esordito Marchetti annunciando all'aula le sue dimissioni – perciò non è per me un momento semplice anche dal punto di vita emotivo. La politica mi ha dato tanto, e credo di aver dato tanto a mia volta, un mandato nell'ultimo in consiglio provinciale, l'ultimo elettivo, e due mandati in assemblea legislativa regionale, devo ammettere che ad oggi quella passione non la trovo più per via di una discrepanza nel modo di vedere il partito che rappresento che è più che palese. Farei fatica a dire anche cosa non condivido più del partito che rappresento, oggi noto con dispiacere che questa forza politica non ha più un ideale né una direzione, vedo un fritto misto di idee confuse, un partito dove si dice tutto di tutto. Perciò io non voglio vivere la politica in questo modo, la politica per me è passione e dedizione non vedo perché dovrei restare qui a rappresentare la Lega, soprattutto in questo momento in cui avvicinandoci alle elezioni il dibattito istituzionale diventa un megafono politico per le forze in campo. Non ho alcuna intenzione di ricandidarmi, non ho altri progetti e altre direzioni da prendere, avevo anche pensato di concludere nel Gruppo misto ma visto che la mia è una storia ben precisa e molti hanno riposto in me come persona la loro fiducia, ma ci sono certamente anche altri che mi hanno votato perché ero il candidato della lega, per coerenza preferisco concludere così, compiendo comunque l'intero ciclo dei cinque anni che in realtà sono già conclusi. Chiudo dicendo che non so se è un addio alla politica, non posso dirlo con certezza, il bene che nutro verso la città non si spegnerà mai».

E' seguito l'applauso bipartisan di tutti i colleghi consiglieri. Il primo a salutarlo è stato Filippo Samachini della Sinistra Imolese che ne ha sottolineato «la correttezza verso tutta l'aula, e la lealtà sempre mantenuti, e verso i suoi ideali che sono certamente diversi dai miei», opinione condivisa da tutta la maggioranza . Lo ha salutato con commozione l’ex collega della Lega a sua volta fuoriuscita e confluita nel Gruppo misto Rebecca Chiarini riconoscendone «la coerenza e soprattutto il grande stile». Per Fratelli d’Italia la consigliera Maria Teresa Merli lo ha definito «alleato sempre fedele». Il sindaco Marco Panieri lo ha ringraziato per l’impegno e la sensibilità nel portare in evidenza diversi temi, specie sociali e sanitari, ma anche per il suo modo di porsi in aula sempre equilibrato. «Non eravamo intercambiabili, ma in campagna elettorale ogni tanto ci scambiavano» ha ricordato anche il primo cittadino anche con un sorriso.